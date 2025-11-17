Économie : FEVEO vise 4 592 milliards FCFA pour transformer l’emploi féminin

L’initiative Femmes vision économie organique (FEVEO) affiche une ambition massive : mobiliser 7 milliards d’euros, soit 4 592 milliards FCFA, pour créer plus de 1 200 000 emplois directs au Sénégal d’ici 2035, a annoncé sa directrice générale, Ndèye Yacine Faye, lors du lancement officiel tenu lundi à Dakar. Elle précise que l’objectif est de générer « 2 000 emplois par commune, assortis d’un salaire minimum de 500 euros », ciblant prioritairement les femmes et les jeunes.La cérémonie a réuni autorités déconcentrées, élus locaux, partenaires techniques et financiers, dont Nexus et IOAK, représentés par des délégations d’Italie, de Saint-Marin, de Biélorussie et d’Angleterre. L’initiative entend soutenir 27 650 GIE féminins, favoriser l’inclusion des personnes vivant avec un handicap et développer les compétences dans l’agriculture, l’industrie, l’énergie et les technologies.FEVEO introduit un modèle inédit de « salariat-actionnariat », dans lequel les femmes deviennent salariées tout en accédant à 60 % des bénéfices, « sans en supporter le financement initial », souligne Mme Faye. Elle estime que le dispositif doit contribuer à « un développement équitable, durable et inclusif » sur l’ensemble du territoire, malgré des défis tels que la modernisation de la production ou la formalisation de l’informel.Le directeur de cabinet du ministre secrétaire d’État chargé des relations avec les institutions, Moustapha Thioune, a salué une initiative « nationale, inclusive et révolutionnaire ». Selon lui, les 1,2 million d’emplois attendus représentent « un tiers de la demande annuelle en emploi » et pourraient corriger durablement les disparités territoriales.Il a enfin appelé à une mobilisation collective pour garantir la pérennité du programme, rapporte Aps.