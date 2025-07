Éducation : l’Académie de Diourbel affiche 77 % de réussite au BFEM 2025

L’Académie de Diourbel a enregistré un taux de présence de 97,76 % aux épreuves du Brevet de Fin d’Études Moyennes (BFEM) cette année, sur 11 629 candidats inscrits. Ce sont 11 368 élèves qui ont effectivement composé dans les centres répartis entre les IEF de Bambey, Diourbel et Mbacké.



Les résultats du premier groupe affichent une performance honorable avec 5 137 admis, soit un taux de réussite de 45,19 %. Dans le détail, Bambey s’en sort avec 44,05 %, Diourbel avec 49,21 %, et Mbacké avec 43,45 %.



Pour le second groupe, 3 859 candidats ont été autorisés à passer les épreuves. Parmi eux, 3 667 ont été admis, ce qui porte le taux de réussite au second groupe à 95,02 %. Diourbel se démarque particulièrement avec un taux de 98,94 %, suivi de Bambey (95,64 %) et de Mbacké (91,58 %).



Au total, l’Académie enregistre 8 804 admis (5 137 au 1er groupe et 3 667 au 2e), soit un taux de réussite global estimé à environ 77 %, témoignant de l’engagement des élèves, du personnel enseignant et des autorités académiques pour l'amélioration de la qualité de l'éducation.