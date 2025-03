Edward Gemayel (FMI) rassure : « la dette du Sénégal est toujours viable »

Edward Gemayel, chef de mission du Fonds monétaire international (FMI) pour le Sénégal a déclaré que la dette du Sénégal reste viable. Ce, malgré les conclusions du rapport de la Cour des comptes qui a révélé un niveau de presque 100 % du produit intérieur brut (PIB). Il a donné cette information lors d’une interview qu’il a accordée au quotidien national, Le Soleil.



Les envoyés du FMI déjà à Dakar depuis le 18, vont poursuivre leur mission jusqu’au 26 mars en vue de finaliser un nouveau programme d’aide avec le Sénégal. Qui facilitera le déblocage des financements. Edward Gemayel attend de prendre davantage connaissance du rapport de la Cour des comptes, d’échanger avec les autorités et d’identifier des mesures correctrices.



Gemayel a indiqué que les autorités sénégalaises travaillent dans le sens d’obtenir une dérogation et ont déjà proposé une série de mesures correctrices, en plus de celles identifiées par le rapport de la Cour des comptes, annonçant que le prochain programme devrait refléter les priorités de l’agenda Sénégal 2050.