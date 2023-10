Égypte: deux touristes israéliens et un Égyptien tués par un policier

Deux touristes israéliens et un Egyptien ont été tués dimanche par un policier à Alexandrie, sur la côte nord de l'Egypte, a indiqué un média local proche de l'appareil sécuritaire, en pleine guerre entre Israël et le Hamas palestinien.



« Un policier à Alexandrie a tiré avec son arme personnelle à l'aveuglette sur un groupe de touristes israéliens (...). Deux touristes ont été tués, ainsi qu'un Egyptien et le policier a été appréhendé », a affirmé la télévision Extra news, citant « une source de sécurité ».