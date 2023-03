Égypte : la célèbre Pyramide de Khéops livre un nouveau secret

La dernière des sept merveilles du monde

Des scientifiques ont découvert un passage caché long de neuf mètres à l'intérieur de la Grande Pyramide d'Égypte, également connue sous le nom de Pyramide de Khéops , dans le cadre d'un projet de recherche international, a annoncé, jeudi 3 mars, le gouvernement égyptien.Le passage mesure neuf mètres de long et plus de deux mètres de large, a précisé le ministère du Tourisme et des antiquités dans un communiqué. Présent sur le site de Gizeh, le ministre du Tourisme Ahmed Issa a déclaré aux journalistes que le "couloir à pignon", avec un plafond triangulaire, "a été découvert sur la face nord de la Grande Pyramide du roi Khéops".Cette découverte a été faite à travers le projet ScanPyramids, une mission scientifique internationale qui étudie l'intérieur des pyramides, dans le cadre d'une collaboration entre des universités françaises, allemandes, canadiennes et japonaises et un groupe d'experts égyptiens.Depuis fin 2015, la mission scrute le ventre de la pyramide en utilisant des technologies de pointe non invasives qui permettent de voir à travers les monuments afin de découvrir d'éventuels vides ou structures internes méconnues et en apprendre un peu plus sur les méthodes de construction toujours enveloppées de mystères.Le très médiatique archéologue égyptien Zahi Hawass, qui dirige le comité scientifique supervisant le projet, a déclaré jeudi aux journalistes présents sur le site qu'il était "fort possible" que le tunnel "protège quelque chose. À mon avis, il protège la véritable chambre funéraire du roi Khéops."La pyramide de Khéops est la dernière des sept merveilles du monde antique encore debout et la plus grande des trois pyramides de Gizeh, dans la banlieue du Caire. Vieux de 4 500 ans, le monument de 139 mètres de haut et 230 mètres de large trône sur le plateau de Gizeh, aux côtés du Sphinx et des pyramides de Khéphren et Mykérinos.En 2017, des scientifiques du projet ScanPyramids avaient révélé la présence d'une immense cavité de la taille d'un avion de ligne au cœur de cette pyramide.