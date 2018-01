El Hadj Ousseynou Diouf : « ce qui me fait le plus mal aujourd’hui, c’est …….. »

Le héros de l’équipe du Sénégal en 2002, El Hadj Diouf ne supporte pas la méchanceté des gens et leur hypocrisie. Car selon lui : «un incapable, il est normal de jalouser les autres. Je ne m’attarde pas sur eux, mais ça me révolte. Enfin, tu peux ressentir cela en toi et ne pas le montrer », a trouvé l’ancien de Liverpool.



​Mais, se désole-t-il : « ce qui me fait mal, c’est que les Africains ne sont pas aussi bien vus que les Européens. Ils signent moins dans les grands clubs, on leur pardonne moins de choses sur un terrain de football ».



Revenant sur le tirage de la Coupe du Monde effectué en Russie le 01 décembre passé, il martèle : « ce qui me fait le plus mal aujourd’hui, c’est ce qui s’est passé lors du tirage de la Coupe du Monde. On voit Figo, Cannavaro, Maradona, Forlán, des légendes, mais aucun Africain. Il manquait Roger Milla, El-Hadji Diouf, Samuel Eto’o, Didier Drogba, George Weah, Salif Keita. C’est un manque d’élégance. Je pense que des joueurs comme Sadio Mané ou Mohamed Salah qui vont disputer la Coupe du Monde auraient aimé pouvoir se dire que lorsqu’ils arrêteront, ils pourront participer à un tirage, s’est frustré le Saint-Louisien.



Il invite les Africains à s’unir autour d’un bloc afin d’être traités de la même manière que les Européens : « Mais c’est également à nous de nous unir. Si on ne l’est pas, on n’obtiendra jamais ce que l’on souhaite. On veut être sur le même pied que les autres. Il n’y avait personne pour représenter les noirs, l’Afrique ».



Le double ballon d’Or n’a pas manqué d’envoyer des piques à certains de ses collègues joueurs avant de citer Mawade : « Tout le monde aurait dû s’unir pour dénoncer ça. Samuel Eto’o ou Didier Drogba auraient dû le dire, mais peut-être qu’ils ne le souhaitaient pas. C’est aussi la faute des Africains. Mawade Wade, un grand entraîneur disait : «La différence entre l’Europe et l’Afrique, c’est qu’en Europe, ils font et feront toujours en sorte que leurs héros soient respectés alors qu’en Afrique, on tue nos héros ».

Source: Sofoot