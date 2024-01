Election Présidentielle de 2024: Macky et le défi d’un déroulement optimal

Le Sénégal connaitra, probablement, au soir du 25 février 2024, le successeur de Macky Sall. Mais avant ce rendez-vous électoral, il y a un défi que s’impose l’administration sénégalaise. C’est celui d’une bonne organisation de l’élection présidentielle. Et cela a été évoqué et invoqué au plus haut niveau.



Mercredi en Conseil des ministres, le président de la République à l’entame de sa communication, a demandé au ministre de l’Intérieur de « prendre toutes les dispositions nécessaires avec la Cena et toutes les parties prenantes pour le déroulement optimal du processus électoral sur toute l’étendue du territoire et à l’étranger ».



Pour le Président Sall, le gouvernement doit être dans l’impératif d’assurer la continuité des services publics durant la période électorale. C’est comme qui dirait que Macky Sall tient à organiser une élection parfaite à laquelle il ne participera pas.



Mais avant, toutes les attentions sont portées du côté du Conseil constitutionnel. L’institution se livre depuis quelques jours à un travail de fourmi. Car il faut passer à la loupe des piles de dossiers, faisant office à la candidature à l’élection présidentielle du 24 février 2024.