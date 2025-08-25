Élection du nouveau maire de Dakar : Barthelemy Dias met en garde les conseillers municipaux de l’opposition

À la veille du scrutin pour élire son successeur à la mairie de Dakar, l’ancien édile Barthélémy Dias s’est exprimé ce dimanche, à quelques heures de la décision attendue de la Cour suprême ce lundi 25 août. Il a adressé une mise en garde aux conseillers municipaux de l’opposition.



« Je le dis ici aujourd'hui : demain, les conseillers municipaux qui se disent opposants — parce qu'on ne peut pas se dire opposant et faire le contraire — tous ces opposants qui participeront au vote de demain à la mairie de Dakar, sachez que vous avez poignardé le peuple de Dakar. Vous êtes complices de cette forfaiture, vous êtes complices de ce qu'on est en train de faire, et vous exécutez quelque chose d’inédit dans l'histoire politique du Sénégal. J'en appelle à tous les Dakarois et à tous les autres citoyens pour qu'ils observent bien ce qui va se passer demain », a averti l'ex-maire.



S'adressant à la maire par intérim, le président de Dakar-Bunu-Book l'a invitée à « faire preuve de tenue et de retenue ». Il a ajouté qu'en « validant l'illégalité dans laquelle le préfet l'invite à s'installer, elle-même s’expose malheureusement à des réalités qui peuvent être évitées. Le braquage qui a été perpétré sur la mairie de Dakar, ceux qui l'ont commis ont bien entendu ce que je leur ai dit, parce que demain, il fera jour », a souligné Barthélémy Dias.



Il a également révélé que des jeunes l'ont contacté pour lui proposer de l'accompagner demain à la mairie de Dakar. « Mais je vais devoir décliner votre proposition. Je n'irai pas avec vous. Y aller en votre compagnie, c'est comme croire en Dieu sans avoir la foi en lui. Le peuple sénégalais a placé son espoir en moi. Il y a donc de ces réactions que je devrais éviter, car 2029, c'est pour bientôt. »



Barthélémy a indiqué qu'il avait de meilleures choses à faire que de se rendre à la mairie de Dakar demain. « Je ne pourrai pas être avec vous à la mairie de Dakar demain parce que j'ai prévu de me rendre à la prison pour rendre visite à Abdou Nguer et Gadiaga, car eux méritent mon temps et mon respect. Alors, laissons tout entre les mains de la justice. »

