Election présidentielle de 2019 : Malick Gakou écrase le PSE avec son "PASS"

Le Président du Grand Parti a fait rêver plus d’un lors de la déclaration officielle de sa candidature à l’élection présidentielle de 2019. En effet, El Hadji Malick Gakou qui a présenté son Programme Alternatif Suxxali Senegaal (Pass), une alternative, selon lui, au Plan Sénégal Emergent (Pse), a promis entre autres, une bourse de 50000 F Cfa aux étudiants, 25000 F Cfa de prime de naissance pour chaque nouveau-né, 600 000 F Cfa aux retraités et un revenu minimum d’insertion de 120 000F Cfa pour les jeunes chômeurs âgés entre 18 et 30 ans.



Lors de la cérémonie de présentation du PASS, Malick Gakou a souligné que sa «formation politique proposera au peuple sénégalais, les changements et les politiques idoines pour lutter plus efficacement contre la montée des précarités sociales».



Et, pour ce faire, le chef de file du GP s’engage à mettre en place un «Revenu citoyen d’insertion sociale de 120000 F Cfa qui aura pour objectif d’accompagner chaque Sénégalais qui le désire, dans la création d’une activité génératrice de revenus. Ce dispositif prendra progressivement le relais des « bourses familiales».



Poursuivant, il ajoute : «l’objectif est d’évoluer vers un Revenu minimum universel distribué dès la naissance. Un prime de naissance de 25000 F Cfa sera payé à chaque nouveau né».



Sans oublier les femmes, l’adversaire de Macky Sall à la prochaine élection présidentielle a promis d’installer une banque nationale dotée d’un fond de 100 milliards pour financer les programmes des femmes.