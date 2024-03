Election présidentielle : les imams et oulémas du Sénégal lancent un appel pour un « scrutin pacifique »

L’association nationale des imams et oulémas du Sénégal a lancé, vendredi, un appel aux Sénégalais pour un « scrutin pacifique » à l’occasion de l’élection présidentielle prévu ce dimanche 24 mars 2024.



« Au peuple Sénégalais chers compatriotes, notre pays se prépare à élire son 5e Président ce 24 mars 2024. A cette occasion, nous imams et oulémas, dans notre mission d’éducateurs et de modérateurs de la société, lançons un appel aux Sénégalais pour un scrutin pacifique », lit-on dans un communiqué.



Selon l’association des imams et oulémas du Sénégal, « cette échéance est une mise à l’épreuve d’un test de notre engagement civique, de notre maturité politique et de notre esprit démocratique ».



Pour les imams et oulémas du Sénégal, le scrutin du dimanche est « un défi à notre unité nationale, à notre sens de la mesure, notre amour de la paix, pendant et après l’échéance ».

« Epargnons notre pays des faits et gestes, qui font éprouver inquiétudes, honte et souffrances », peut-on encore lire dans le communiqué.



Ainsi, ils appellent les citoyens à « remplir leur devoir civique avec une conscience éclairée en se laissant guider par le seul intérêt du pays ».