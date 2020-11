Elections CAF 2021: un nouveau candidat dans la course

« Soucieux de promouvoir le football africain et au terme d’une profonde réflexion et d’amples concertations, j’ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la Confédération Africaine de Football« . C’est en ces termes que Yahya a annoncé sa candidature, sur son compte Twitter.



L’hommes d’affaires est dans son troisième mandat à la tête de de la FFRIM (Fédération de football de la République islamique de Mauritanie). Egalément membre du Comité exécutif de la CAF, il a souvent été adoubé par Gianni Infantino, président de la FIFA, pour la transparence et rigueur au service du développement du football en Mauritanie.



Sous lui, le pays des Mourabitounes a notamment connu ses premières participations à des compétitions de sélections continentales (le CHAN en 2014 puis 2018 et la CAN en 2019). Et la Mauritanie va organiser pour la première fois, une compétition continentale l’an prochain, la CAN U20.



Yahya s’ajoute à Ahmad, président sortant, l’Ivorien Jacques Anouma et le Sud-africain Patrice Motsepe dans la liste des candidats déclarés à la présidence de la CAF. Le délai de dépôt des candidatures est fixé au 12 novembre. D’ici là, les choses devraient encore bouger.



Par ailleurs, la prochaine élection à la tête de l’instance continentale a lieu le 12 mars 2021 à Rabat au Maroc.



Africa Top Sports