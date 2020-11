Elections CAF: Me Augustin Senghor révèle avoir déjà le soutien de 15 fédérations africaines

Avec son slogan « Pour un football africain uni, plus performant et plus attractif », Me Augustin Senghor apparait ainsi comme le candidat du Comité exécutif de l’instance dirigeante du football africain du moment que le Malgache est visé par une enquête de la FIFA et risque la disqualification.



Sa candidature actée est également la volonté de plusieurs fédérations africaines de football convaincues de son expérience. « Cette décision est la conséquence d’une conjonction de différents facteurs. Tout d’abord un grand nombre de dirigeants de Fédération m’ont sollicité avec beaucoup d’insistance durant les jours précédant cette date limite pour que je porte ma candidature au plus haut poste de l’instance dirigeante du football continental. Je dois dire que je n’ai pas été insensible à cette marque de considération et de confiance de mes pairs africains » a indiqué le candidat sénégalais.



Avant d’ajouter : « 15 Fédérations africaines m’ont sollicité pour que je sois candidat. Et compte tenu de la situation actuelle du président Ahmad Amad (menacé de suspension par la commission étique de la FIFA), l’équipe actuelle risquerait de se retrouver sans candidat. Plusieurs membres du comité exécutif de la CAF ont porté leur choix sur ma personne. Modestie à part, je pense que je suis la personne idéale pour achever ce que l’équipe actuelle a entamé et mener la discipline à bon port ».