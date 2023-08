Élections au Gabon: le démarrage du vote perturbé par de nombreux retards dans la capitale

Au Centre de vote de Martine Oulabou, dans le 2e arrondissement, les opérations ont effectivement commencé, à partir de 12h00. Les premiers électeurs ont ainsi introduit leur enveloppe dans les urnes, depuis midi, et ça va assez vite. Les retards ont été les mêmes quasiment partout dans la capitale et dans certaines villes de province, des retards qui ont été signalés un peu partout.



Sur un plan technique, Bertrand Zibi, directeur de campagne du candidat de l’opposition, Albert Ondo Ossa, affirme que les bulletins de vote de son candidat sont introuvables dans plusieurs villes et villages. « Nous sommes en train de compiler toutes les anomalies », a-t-il dit. La plateforme Alternances 2023 dénonce aussi le fait que les bulletins de ses candidats – qui se sont retirés depuis plusieurs jours – se retrouvent dans les bureaux de vote.



Du côté du pouvoir, une source proche du candidat Ali Bongo reconnait le retard dans le démarrage des opérations dans plusieurs endroits.