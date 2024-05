Élections en Afrique du Sud : début du vote par anticipation

De nombreux résidents se sont assis avec impatience dans leur maison de retraite pour déposer leur bulletin de vote spécial, évitant ainsi les longues files d'attente attendues le jour du vote.



Le processus de vote spécial s'adresse aux électeurs inscrits qui ne peuvent pas se rendre à un bureau de vote en raison de problèmes physiques tels qu'un handicap, une grossesse ou un âge avancé.



Le personnel de la Commission électorale indépendante (CEI) a également rendu visite aux personnes âgées à leur domicile pour les aider à exercer leur droit de vote et leur a expliqué le processus.



Les élections en Afrique du Sud détermineront à quel point le pays est devenu las du parti au pouvoir, le Congrès national africain, au pouvoir depuis la fin du système d'apartheid de la minorité blanche il y a 30 ans.



Le principal jour d'élection aura lieu mercredi et les électeurs voteront dans les neuf provinces.



Il décidera de la composition des législatures nationale et provinciale. Les résultats sont attendus dans quelques jours.



Près de 28 millions d'habitants sur une population de 62 millions d'habitants sont inscrits sur les listes électorales lors de ce qui n'est que la septième élection nationale entièrement démocratique organisée dans le pays depuis le démantèlement de l'apartheid.