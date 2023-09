Élections ivoiriennes: plusieurs ministres du RHDP confirmés, premières contestations

En Côte d'Ivoire, au lendemain du double scrutin municipal et régional pour lequel près de 8 millions d'électeurs étaient appelés à voter, la Commission électorale indépendante a proclamé une partie des résultats hier dimanche. Et pour l'instant, le RHDP, le Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix, obtient une grande partie des mairies et conseils régionaux. Des personnalités politiques remettent en question la sincérité du vote.

RFI

