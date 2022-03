Elections législatives 2022 au Sénégal / Parrainage : Non à une démocratie censitaire ! ( Par Boubacar SEYE)

Le Sénégal qui est un membre important et déterminant de la CEDEAO applique les décisions quand ça l’arrange.



Il a été épinglé par la cour de justice de la CEDEAO dans le cadre de la mise en place d'un parrainage qu’elle considère comme anti démocratique et qui qui vise à limiter la participation des citoyens aux élections législatives.



Aujourd’hui cette situation n’a pas été prise en compte par le Sénégal qui continue de défier l’institution Ouest Africaine.



Ce qui est inacceptable d’autant plus que lorsqu’il s’agissait de sanctions contre le Malin, le Sénégal a apposé sa signature à la prise d’une telle décision.

A cet effet, Le Mouvement TABAXAAT SENEGAL AK WA DIASPORA (M/TSD) trouve inapproprié cette situation qui n'honore pas le Sénégal dans les instances de décisions régionales encore moins internationales.



C’est pourquoi nous condamnons avec la plus grande fermeté le parrainage qui est un filtre réservé tout simplement aux gens qui visiblement ont des moyens financiers.

Finalement, on est dans le cas d’une démocratie censitaire et pourtant le Sénégal est un fervent défenseur de l’application stricte de toutes les mesures de la CEDEAO.



Le M/TSD lance un appel solennel à l’opposition dans sa globalité pour barrer rigoureusement la route à cette politique de discrimination qui risque de fragiliser notre cohésion sociale