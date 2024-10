Elections législatives : Malick Gackou donne la majorité à Pastef

Le Grand Parti, la formation politique de Malick Gaye a réitéré, dans un communiqué en date du lundi 07 octobre, son soutien au parti Pastef pour les législatives du 17 novembre prochain. "Suite à la publication provisoire des listes pour les élections législatives du 17 novembre 2024, le Bureau Politique du Grand Parti réaffirme son soutien sans faille à la liste du Pastef", ont souligné Malick Gackou et ses compagnons.



Avant d'ajouter : "Dans cet élan, le Bureau Politique appelle à la responsabilité de tous les militants et sympathisants pour une mobilisation constante aux côtés des forces vives du changement, afin de garantir le triomphe de cette liste".



Dans la même mouvance, le Grand Parti dit solliciter un vote massif et populaire en faveur "de cette liste de patriotes engagés pour une Assemblée de rupture et de transformation".