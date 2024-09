Élections législatives : des acteurs territoriaux mettent en place « La Marche des territoires/ANDU NAWLÉ »

Depuis l’annonce de la date des élections législatives anticipées suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, des mouvements, coalitions et alliances fusent de partout. Dans la foulée, plusieurs communes ont mis en place le mouvement politique dénommé « La Marche des territoires/Andu Nawlé ».



Un mouvement qui « aspire à offrir aux acteurs des territoires une place légitime au sein de l’hémicycle, là où se décident les politiques influençant le quotidien de millions de Sénégalais. La vision et les problématiques portées par le mouvement La Marche des territoires/Andu Nawlé transcendent l’appartenance partisane, propre aux partis politiques. Nous croyons fermement que l’avenir du Sénégal repose sur une approche inclusive et transpartisane où l’intérêt supérieur du territoire prime sur toute autre considération politique », selon le maire de Malicounda Maguette Sène, président de mouvement des maires.



Ils s'engagent à porter haut et fort la voix des acteurs territoriaux au sein de l’Assemblée nationale. « Notre objectif est de garantir que chaque territoire ait les moyens de son développement et qu’ensemble, nous construisions un Sénégal plus juste, plus inclusif et plus prospère », dit M. Sène, qui assure être toujours membre de l'APR.