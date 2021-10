Élections législatives en Irak: la périlleuse campagne des opposants, menacés de mort

À Amman, un vent de panique souffle sur le palais royal. Le roi Abdallah II de Jordanie a été épinglé dans les "Pandora papers", ces révélations sur la dissimulation d'avoirs dans des sociétés offshorepar des dirigeants mondiaux. La couronne assure qu'il s'agit d'informations "inexactes, déformées et exagérées".



Après la double explosion du 4 août 2020 qui a ravagé le port de Beyrouth, l'Institut du Monde Arabe rend hommage à la vitalité et à la résilience de la scène artistique du pays du Cèdre, de 1943 à nos jours. L'exposition "Lumières du Liban" présente plus d'une centaine d'œuvres réalisées par 55 artistes. Reportage pour France 24 de Pauline Noaro Casanova et Georges Yazbeck.