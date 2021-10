Élections locales : L'Observatoire national de la parité invite les partis politiques à respecter la loi

Dans un communiqué, l'ONP dit demeurer préoccupé par la représentation des femmes à la tête des collectivités territoriales, au regard des nouvelles dispositions du Code électoral qui font du candidat tête de liste au scrutin majoritaire, le futur Président de Conseil départemental ou Maire, si sa liste obtient le plus grand nombre de suffrages à l'issue du vote (articles L.230 et L265).



Ainsi, pour préserver l'esprit de la loi sur la Parité, l'ONP exhorte les partis politiques, coalitions de partis politiques et les entités regroupant des personnes indépendantes, à

assurer une répartition équilibrée des têtes de liste entre les candidats et candidates, afin

de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au fonction de Président(e) de

Conseil départemental et de Maire.



L'ONP est disposé à apporter son assistance technique dans l'application de la parité sur

les listes de candidature et encourage par ailleurs tous les acteurs du processus électoral

notamment les autorités adıninistratives concernées et la CENA (Commission électorale

nationale autonome), à respecter et faire respecter les dispositions législatives et

réglementaires sur la Parité.

