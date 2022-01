Elections locales à Yoff : Abdoulaye Diouf Sarr appelle au "calme" et à la "sérénité" après avoir effectué son vote

Le maire sortant Abdoulaye Diouf Sarr, tête de liste coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) à Yoff et candidat à la marie de Dakar, a voté ce dimanche 23 janvier 2022. Après l’accomplissement de son devoir civique, il a appelé les Sénégalais au calme et à la sérénité.



« Aujourd’hui, nous ne sommes plus dans cette phase de campagne électorale, c’est le jour du scrutin qu’il faut aborder avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, dans un environnement avec un état d’esprit de paix. Parce que notre pays, le Sénégal est un pays connu pour sa culture démocratique, et sa culture de paix », a déclaré Diouf Sarr au sortir de son bureau de vote. Non sans appeler les dakarois pour « leur demander d’aller voter dans la paix et la sérénité ».



S’agissant des retards notés lors du démarrage du scrutin sur presque tout le territoire national, le candidat de BBY à la ville de Dakar a estimé que « le zéro défaut n’existe pas en matière électorale».



« Il faut rapidement demander à ceux qui organisent les élections au niveau du ministère de l’Intérieur de prendre les dispositions nécessaires pour qu’on puisse combler ce retard », a-t-il lancé.