Elections locales du 23 janvier 2022 : Yewwi Askan Wi démonte les résultats de Benno Bokk Yakaar et revendique la victoire

Après l’élection locale du 23 janvier 2022, la coalition Yewwi Askan Wi a passé à la loupe les résultats issus des urnes. D’après les statistiques présentées par Déthié Fall, il en résulte, que la coalition Benno Bokk Yakkaar a perdu la majorité absolue.



M. Fall a analysé les résultats des dernières locales. D’après lui, contrairement à ce que Benno avait déclaré. La coalition présidentielle indique avoir gagné 38 départements et 438 communes au détriment de Yaw qui a remporté 81 circonscriptions électorales.



Le mandataire national souligne que les résultats montrent un net recul de Macky Sall et sa coalition. «Le président Macky Sall et sa coalition, comme vous les connaissez dans leur façon de faire, ont sorti leurs résultats, et ont fait des interprétations. Mais vous allez voir vous-mêmes ce qu'il en est et ce qu’ils cachent.



Les résultats sont présentés suivant les scrutins de villes, départements ensuite communes. Il en résulte que la coalition présidentielle (BBY) a perdu la majorité absolue et passe de 58% supposé en 2019 à 41% en 2022 sur l’étendue du territoire national soit un recul de 16% en valeur relative. Si on en était à une élection présidentielle, Bye Bye (pour railler BBY) aurait été au 2e tour avec la coalition Yaw », a déclaré M. Fall.



Le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi a livré les résultats issus du scrutin des villes. Selon lui, la coalition Yaw a remporté les quatre villes dont elle était en compétition. « Dans ces villes, il y a 518 047 voix exprimées, nous cumulons 237 678 voix soit 46% là où, le Président Macky Sall (BBY) cumule 136 447 voix soit 26% », a-t-il soutenu.



« Si vous suivez le cumul des suffrages des départements que Yaw a participé aux élections ça monte à 1.979.969. La coalition Bye Bye (BBY) arrive premier avec 798.324 soit 40%. La coalition Yaw arrive en deuxième position avec 557.667 voix soit 28%. Donc un déficit de 12% par rapport à Bye Bye », a indiqué Déthié Fall.