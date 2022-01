Elections locales : la CENA évoque un taux de participation de 90% à la mi-journée

Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) Doudou Ndir a évoqué un taux de participation estimé à 90% à la mi-journée, se félicitant du bon déroulement du scrutin.



« Le scrutin se déroule normalement et il y a un grand engouement. Les Sénégalais inscrits sur les listes électorales votent paisiblement », a déclaré Doudou Ndir après avoir voté à l’ex centre Aldo Gentina des Almadies



« Je viens de visiter certains bureaux de vote avec mes collaborateurs (...). A Keur Massar, tout se passe dans de bonnes conditions, les citoyens s’acquittent de leur droit civique dans le calme », a-t-il ajouté.



M. NDir estime que le taux de participation est à « 14% vers 10h et à 90% à la mi-journée » dans tous les bureaux où le vote a démarré à l’heure ».



Le président de la CENA a précisé que ces statistiques concernent les grandes villes où les citoyens votent pour la mairie, pour le conseil le départemental et pour la ville.



Selon Doudou Ndir, une prolongation du vote est prévue pour tous les bureaux de vote qui ont démarré tardivement.