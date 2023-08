Élections présidentielle et législatives au Zimbabwe: un scrutin dans un climat de répression

L'élection présidentielle s'apparente à un match retour entre les deux principaux candidats : ceux-ci s’étaient déjà opposés en 2018, lors des premières élections sans Robert Mugabe, qui a dirigé le pays d’une main de fer pendant 30 ans.



Le sortant, Emmerson Mnangagwa, du parti au pouvoir Zanu-PF, n'a pas proposé de programme électoral. Il affirme que le bilan de son parti est suffisant. Celui-ci est axé sur les infrastructures comme la construction d'écoles, d'autoroutes et de ponts, soit autant de preuves que le président tient ses promesses, estiment ses partisans.



Mais des soupçons de corruption ont entaché l'image de ces projets nationaux, poussant également les États-Unis à frapper le Zimbabwe de sanctions. Celles-ci sont pointées par le président sortant Emmerson Mnangagwa, surnommé « le crocodile », pour expliquer l'origine des difficultés économiques du pays.



Quant à Nelson Chamisa, son rival qui avait déjà perdu de justesse en 2018, il a lancé son programme deux semaines seulement avant les élections : certains lui reprochent un manque de vision. Son parti, la Coalition des citoyens pour le changement - ou la « Triple C » -, dénonce des intimidations et l'interdiction de ses meetings de la part des autorités : le 3 août dernier, un militant de la CCC a été lapidé à mort par des partisans présumés de la Zanu-PF.



Human Rights Watch a d'ores et déjà prédit un « processus électoral gravement défectueux ».



Le président est élu à la majorité absolue. Un second tour n’est organisé uniquement si aucun candidat ne remporte 50% des voix plus une.



Crise économique aiguë avec une hyperinflation chronique

Selon un récent sondage, économie et chômage sont les principales préoccupations des électeurs. Le pays fait face à une crise économique aiguë. Parmi d'autres maux, l'économie zimbabwéenne souffre d'une hyperinflation chronique. Après avoir grimpé en flèche en 2020, l'inflation a certes ralenti en juillet, mais elle dépasse tout de même les 100%, officiellement : certains économistes l'estiment en réalité bien supérieure au chiffre officiel.



Mais d'autres problèmes structurels touchent le pays. « Environ 90% des Zimbabwéens sont embauchés de manière informelle. Et près de 42% de la population vit dans une extrême pauvreté », pointe Prosper Chitambara, économiste du développement à Harare.



Ancien grenier à céréales de la région, le Zimbabwe a vu sa production agricole chuter après la réforme agraire des années 2000. Après 2008, la croissance a rebondi mais d'autres chocs ont secoué l'économie du pays. Prosper Chitambara cite le climat, la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Par ailleurs, l'environnement n'est pas propice aux investissements : « L'accès au crédit est difficile et cela revient très cher. Le taux d'intérêt de référence est de 150%. »



Projets d’infrastructure grâce à des prêts chinois

Prosper Chitambara salue tout de même quelques points positifs pour l'économie : « On a vu un certain nombre d'investissements dans des projets d'infrastructures, comme des autoroutes, des barrages et une augmentation de la production d'électricité. »



Quatre projets énergétiques ont été entrepris grâce à un prêt de la Chine. Endetté, le Zimbabwe n'est pas éligible à des financements de bailleurs de fonds internationaux, comme le FMI et la Banque mondiale, précisément en raison d'arriérés de paiements.



En plus des sanctions occidentales pour soupçons de corruption, Harare est également visé par des sanctions pour violations des droits.



Le risque de violences électorales est peu élevé, estiment les analystes. Ceux-ci prédisent un taux de participation faible après une campagne ayant peu attiré les électeurs.



Car selon l’analyste politique Ringisai Chikohomero, ces élections se déroulent alors qu’« il n'y a pas vraiment d'engouement et c'est inhabituel en période électorale ». Cela est notamment dû à un « climat d'intimidation » poussant « les Zimbabwéens à s'autocensurer par craintes de représailles ».



Ces élections se déroulent dans un contexte nettement différent des précédentes en 2018 : c’était alors la première fois que les Zimbabwéens n’avaient pas pour candidat Robert Mugabe.



Désormais, il y a une lassitude chez les électeurs, car l’espoir de changement après près de 30 ans de pouvoir de Robert Mugabe est vite retombé : le Parlement a adopté des lois qui, selon les organisations de défense des droits de l’Homme, musèlent la société civile et limitent toute critique du gouvernement. Et chez les électeurs, il y a une certaine lassitude, explique Ringisai Chikohomero.