Elémination de la Pologne : Lewandowski accuse ses coéquipiers

« Plusieurs choses n'ont pas été faites comme elles auraient dû que ce soit aujourd'hui ou dans ce Mondial... j'étais seul. Nous avons combattu, j'ai lutté, j'ai fait tout ce que j'ai pu mais lutter n'est pas suffisant en Coupe du monde, il faut aussi avoir de la qualité et nous en avons eu très peu », a ainsi affirmé le joueur polonais suite à la défaite de sa sélection contre le Sénégal.



Lewandowski a ainsi reconnu l'échec de sa sélection au Mondial : « Peut-être que c'était tout ce que nous pouvions faire. Soyons franc, c'est n'est pas comme si nous avions perdu de peu. Nous avons lutté en tentant de faire de notre mieux, mais il y a eu des moments où nous ne pouvions rien faire. »



Arrivé avec le statut de grande star de ce Mondial et de leader de sa sélection polonaise, Lewandowski n'a pas inscrit le moindre but dans ce Mondial 2018, tout comme sa sélection, qui n'a pas réussi à atteindre le niveau espéré durant cette compétition. L'élimination de la Pologne intervient donc comme l'une des premières grosses surprises de cette Coupe du monde 2018.



La Pologne a enregistré sa deuxième défaite dans ce mondial face à la Colombie ce dimanche sur la marque de 2 buts à 1.