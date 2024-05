Elevage : le ministre annonce 51 milliards de FCFA pour booster le secteur

Dns un communiqué du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage il est annoncé un Programme national de développement intégré de l’élevage afin de permettre au secteur de souffler.



Selon le document, ledit programme va « permettre de créer 3 500 entreprises et 18 000 emplois dans les chaînes de valeur animales et fourragères à l’horizon 2028 » et va concerner «14 régions du pays, et devrait bénéficier à 32 000 acteurs des chaînes de valeur animales dont 16 000 femmes», pour un coute de 51 milliards de FCFA.



Une enveloppe qui provient de la Banque africaine de Développement (BAD), de la Banque islamique de développement (BID) et de l’Etat du Sénégal.



Le document indique que le « Sénégal est dans une logique de développement des secteurs de l’agriculture et de l’élevage en vue d’asseoir sa souveraineté alimentaire ».



A noter que, concernant le secteur agricole, l’état du Sénégal a décaissé 120 milliards de FCFA pour la campagne agricole 2024-2025.