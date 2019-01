Elhjadi Diouf décide de faire la paix avec la Fédération sénégalaise de football

Plus connu pour ses critiques et attaques envers la Fédération sénégalaise de Football ainsi que son ancien coéquipier Aliou Cissé, actuellement entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal, Elhadji Diouf a annoncé ce lundi à Gorée qu’il compte s’unir avec l'institution dirigeante du foot sénégalais pour apporter la CAN.



« Je vais travailler désormais avec le président de la FSF Me Senghor pour apporter la première Coupe d’Afrique des nations(CAN) au Sénégal », a-t-il déclaré, lors de la visite des légendes du football africain.



Les légendes du football africain venus prendre part à la cérémonie de Caf Awards 2018, qui aura lieu à Dakar au Cicad ce mardi 8 janvier vont rechausser les crampons ce soir à 19 heures au stade Léopold Sédar Senghor.