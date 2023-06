Elim CAN 2023 : 14 pays qualifiés, 10 places encore en jeu

La liste des pays qualifiés pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) se rallonge. A l’occasion des rencontres de la 5e journée des éliminatoires disputées samedi et dimanche, plusieurs pays ont rejoint la liste des qualifiés désormais à 14.



Après les premiers qualifiés connus lors de la précédente journée, d’autres pays ont rejoint ce weekend la liste des pays qui auront l’occasion de disputer en janvier prochain la CAN en Côte d’Ivoire.



Au total, sept pays ont arraché leurs billets lors de cette 5e journée. Il s’agit notamment du Mali, de l’Egypte, de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert, du Nigéria, de la Guinée Equatoriale et de la Zambie.



Malgré leurs victoires, le Togo, et les Comores voient leurs rêves de participer à la phase finale de la compétition en Côte d’Ivoire s’envoler. La Sierra Leone, l’Ethiopie, Madagascar, le Niger, les Comores, le Botswana, la Lybie et le Rwanda ne seront pas aussi à la CAN.



Au total, 10 places sont encore à prendre. Les trois dernières rencontres de cette 5e journée auront lieu ce mardi. Il s’agit notamment Burundi-Namibie dans le groupe C, à Dar es Salaam (Tanzanie), de Ethiopie-Malawi dans le groupe D, à Maputo (Mozambique) et de Soudan-Mauritanie dans le groupe I à Agadir (Maroc).



La 6e et dernière journée des éliminatoires est prévue pour septembre prochain. Elle restera sans enjeux pour certains, mais pour d’autres, elle s’annonce décisive dans la course aux derniers billets.



Les 14 qualifiés après la 5e journée



Côte d’Ivoire (Pays organisateur)

Maroc

Algérie

Afrique du Sud

Sénégal

Burkina Faso

Tunisie

Egypte

Zambie

Guinée Equatoriale

Nigéria

Cap-Vert

Guinée Bissau

Mali



Les équipes éliminées :



Botswana, Madagascar, Lesotho, Sao-Tome-et-Principe, Liberia, Soudan du Sud, Niger, Togo, Sierra Leone, Eswatini, Comores, Rwanda.



Avec Africa Top Sports