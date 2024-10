Elim CAN 2025 : Nicolas Jackson inscrit son premier but en sélection

Nicolas Jackson a marqué le quatrième but du Sénégal en éliminant plusieurs défenseurs malawites avant de placer un tir à ras de terre, portant le score à 4-0. C’est le premier but en sélection pour le numéro 7 sénégalais.



Boulaye Dia avait préalablement aggravé le score à 3-0, profitant d'un mauvais dégagement de la défense malawite.



C'est Ismaila Sarr qui a initié le second mais en servant Sadio Mané dans la surface. Le "Nianthio" a contrôlé le ballon et a inscrit une frappe puissante à la 68e minute, portant le score à 2-0.



Pape Alassane Guèye avait ouvert le score pour le Sénégal en première mi-temps.