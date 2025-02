Élim. CAN féminine 2026 : Le Sénégal défie le Tchad les 21 et 26 février 2025

Le Sénégal affrontera le Tchad le 21 février dans le cadre du premier tour des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine 2026. Le match aller se tiendra à Abidjan, en Côte d’Ivoire, à 16h GMT, tandis que le retour est programmé le 26 février 2025 à 17h GMT au stade Lat Dior de Thiès. Le vainqueur de cette confrontation rencontrera la Côte d’Ivoire au tour suivant.



En parallèle, le Sénégal prépare la CAN 2024, prévue au Maroc du 5 au 26 juillet 2025. Les « Lionnes » évolueront dans le groupe A aux côtés du Maroc, de la Zambie et de la RD Congo.