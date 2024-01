Elimination de Karim Wade à la présidentielle : voici la Résolution visant la constitution d’une commission d’enquête parlementaire

Le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement a publié ce lundi 29 janvier 2024, la proposition de Résolution visant la constitution d’une commission d’enquête parlementaire en vue d’éclaircir les conditions de l’élimination de Karim Wade et autres de la liste des candidats à la Présidentielle.

Mamadou Lamine Thiam indique qu’il est constitué une commission d’enquête parlementaire portant sur le processus électoral pour le scrutin présidentiel du 25 février 2024. Le président du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement informe que la commission est composée de 11 membres répartis conformément aux dispositions de l’article 32. Il s’agit du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakar, du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement et représentants des Non-inscrits.



Moussa Ndongo

