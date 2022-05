Eliminatoire CHAN 2023: le Sénégal affronte le Libéria au 1er tour

Pour cette compétition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) prévue en Algérie, les qualifications seront organisées par zone et 18 équipes participeront au tournoi final.

Concernant la zone Ouest A, trois équipes, sur les neuf engagées, vont se qualifier pour le CHAN 2023. La Guinée, le Mali et la Mauritanie sont exemptés au premier tour.



Le Sénégal ira affronter le Libéria au premier tour. Les protégés du nouveau sélectionneur Pape Bouna Thiaw joueront ensuite leurs tickets au second tour, s’ils se qualifient, face aux Guinéens.



Quant à la Sierra Leone, elle croisera le Cap-Vert et le vainqueur de cette rencontre héritera du Mali, finaliste malheureux de la précédente édition. Le 3ème match de ce premier tour au niveau de la Zone Ouest A mettra aux prises la Gambie avec la Guinée Bissau et l’équipe victorieuse fera face à la Mauritanie au second tour.



Les matchs pour la phase aller sont prévus les 22, 23 et 24 juillet 2022. La phase retour est calée du 29 au 31 juillet 2022. Quant aux matchs du second tour, ils vont être disputés du 26 au 28 août pour l’aller et du 2 au 4 septembre pour la manche retour.