Eliminatoire Mondial basket 2019 : Gorgui Sy Dieng parmi les 12 "Lions" par « Adidas »

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal de basket, Abdourahmane Ndiaye « Adidas » a publié ce mardi la liste des 12 joueurs devant disputer la deuxième phase des éliminatoires de la Coupe du monde masculine de basket qui aura lieu en Chine, en 2019.



La star du basket du basket sénégalais, Gorgui Sy Dieng fait partie de cette liste composée de 12 joueurs notamment, Xane d’Almeida (Tarbes, France), Thierno Ibrahima Niang (DUC), El Hadj Omar Branco Badio (Saltigué), Mouhammed Lamine Sambe (Rueil, France), Maleye Ndoye, Mouhamad Faye (Promithea, Grèce), Pape Moustapha Diop (AS Douanes), Pape Abdou Badji (Mossogon, Belgique), , Cheikh Tidiane Ndoye (Torun, Belgique), Youssoupha Ndoye (JL Bourg, France) et Djibril Thiam (Plano, Etats-Unis).



La manche retour des éliminatoires de la Coupe du monde de basketball masculin aura lieu les 29, 30 juin et 1er juillet, à Dakar. Et les « Lions » vont jouer ce vendredi leur premier match face Centrafrique, samedi contre la Côte d’Ivoire et le dimanche face au Mozambique.