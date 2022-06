Eliminatoires CAN 2023: RD Congo et Bénin s’enfoncent dangereusement

Battus respectivement au Soudan (2-1) et à domicile par le Mozambique (0-1), la RD Congo et le Bénin, déjà absents de la précédente édition, ont subi une deuxième défaite consécutive dans les éliminatoires de la CAN 2023. Les « Léopards », absents de la CAN 2022, se mettent déjà en danger avec 4 points de sur la Mauritanie et le Gabon, qui ont fait match nul (0-0).



Groupe I : RD Congo encore battu

Dans ce duel entre deux sélections battues lors la 1ère journée, c’est le Soudan qui a tiré son épingle du jeu. Les Soudanais se sont imposés (2-1) devant les Congolais. Avec 4 points de retard sur le Gabon et la Mauritanie, qui ont fait 0-0 un peu plus tôt, la phase finale s’éloigne à nouveau pour la RDC. Les jours de Cooper pourraient être comptés.



Groupe L : Mozambique surprend Bénin

Grosse déception aussi pour le Bénin. Après la défaite au Sénégal (3-1), les « Ecureuils » ont de nouveau chuté, cette fois de manière très inattendue, à domicile face au Mozambique (0-1). Sur un centre du défenseur de l’Atletico Madrid, Reinildo, Catamo a inscrit le seul but de la partie avant la pause d’une reprise au point de penalty (1-0, 38e). Les hommes de l’intérimaire Moussa Latoundji ont beaucoup poussé ensuite. En vain. Le Mozambique et la 2e place se trouvent déjà 4 à longueurs pour les Béninois occupent la dernière place du groupe L avec zéro point au compteur.



Groupe I : le Gabon partage les points avec la Mauritanie

Si valeureux en étant décimé samedi en RD Congo (1-0), le Gabon s’est en revanche montré poussif et peu inspiré en se trouvant au complet contre la Mauritanie (0-0) ce mercredi à Franceville. Les hommes de Patrice Neveu sont contraints de partager la tête de leur groupe avec les Mourabitounes, (4 points).



Groupe G : Gambie chute au Congo

En quête de pardon après sa déroute au Mali (4-0), le Congo a frappé un grand coup en s’offrant la Gambie (1-0) à Brazzaville. Le leader malien affronte le Soudan du Sud ce jeudi dans l’autre match du groupe.



