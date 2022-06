Eliminatoires CAN 2023 : le Sénégal veut enchaîner contre le Rwanda

Après leur succès samedi face au Bénin (3-1), les « Lions » veulent enchaîner contre le Rwanda ce mardi au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une deuxième victoire de rang pourrait leur donner une bonne longueur d’avance.



Arrivés à Dakar dimanche après leur match nul de la veille face au Mozambique (1-1) à Johannesburg, les Rwandais n’ont eu qu’une séance d’entraînement avant la rencontre de ce soir.



En conférence de presse d’avant match, Aliou Cissé compte sur une meilleure équipe pour pouvoir battre le Rwanda.



« Tout le monde est opérationnel pour le match de demain. Un turnover demain (aujourd’hui) ? On n’est pas encore qualifié à la CAN en Côte d’Ivoire. Il faut rester concentré, il ne s’agit pas de faire une révolution dans le onze de départ. Il est important de mettre la meilleure équipe possible. On a bien réussi notre entame. C’est important dans ces qualifications de bien rentrer dans cette compétition. De Samedi à demain, le temps est court. On a misé sur la récupération », a déclaré le sélectionneur des « Lions ».



Le Sénégal doit réussir le carton plein dans ces deux premières journées, en attendant la suite des éliminatoires en septembre avec la réception du Mozambique.



Le match contre le Rwanda était initialement prévu à Kigali avant d’être délocalisé à Dakar, faute d’indisponibilité du stade du Rwanda, qui reçoit finalement le Sénégal à Diamniadio.



Le Bénin défie le Mozambique ce mercredi pour la deuxième journée de la poule L. Une rencontre périlleuse pour l’équipe béninoise qui va devoir sortir l’artillerie lourde pour espérer prendre les trois points de la victoire contre le Mozambique dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023.



Programme 2ème journée groupe L



mardi 7 juin 2022

19h00 Rwanda / Sénégal

Mercredi 8 juin 2022

19h00 Bénin / Mozambique