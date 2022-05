Eliminatoires CAN 2023 : le match Gambie / Soudan du Sud se jouera au stade Lat Dior de Thiès

La Fédération gambienne de Football (GFF) a rencontré les dirigeants du football sénégalais. L’instance gambienne annonce qu’elle va jouer son match contre le Soudan du Sud, au stade Lat Dior de Thiès pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.



« Le match de qualification de la Coupe d’Afrique des Nations de la Gambie à domicile 2023 contre le Soudan du Sud se jouera le samedi 4 juin 2022 au Stade Lat dior à Thiès, au Sénégal. La délégation qui s’est rendue au Sénégal pour des aménagements logistiques a rencontré le ministre sénégalais des sports et la Fédération sénégalaise de football et a discuté de tous les éléments de l’organisation du match, c’est-à-dire la sécurité, les protocoles, un et entrée du spectateur le jour du match. L’équipe nationale du Sénégal jouera le même jour que nous, donc naturellement, le Stade Abdoulaye Wade ne peut pas être à notre disposition », a annoncé Fédération gambienne de Football sur sa page Facebook.



L’équipe fédérale de la Gambie en visite au Sénégal était composée du 2ème vice-président M. Ebou Faye en tant que chef des compétitions GFF, M. Lamin M. Jassey, le secrétaire général, M. William Abraham, le président du comité de gestion des événements, et M. Ebou Secka, le directeur de programme des associations sportives nationales au Conseil national du sport.



Monsieur Jassey, au nom du GFF, a remercié la Fédération Sénégalaise de football et son ministre des sports pour le « soutien apporté à l’équipe », peut-on lire sur la page Facebook de la Fédé gambienne de football.