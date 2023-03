Eliminatoires CAN 2024: Mali / Gambie, chaud derby ouest-africain

Dans le groupe G, on assistera ce vendredi à un derby ouest-africain entre le Mali (1er, 6pts) et la Gambie (2e, 3 pts). Invincibles en deux journées, les Maliens, partiront à la faveur des pronostics dans cette rencontre.



Malgré une nouvelle affaire de primes impayées et réglée au dernier moment, les «Aigles » signent des débuts parfaits depuis l’arrivée du sélectionneur Eric Chelle mais attention aux « Scorpions », qui leur avaient posé de gros problèmes à la CAN 2021 (1-1).



L’autre derby de la 3e journée opposera la Tunisie à la Libye. Les « Aigles » de Carthage ne possèdent qu’un point d’avance sur leur adversaire en tête de la poule et se devront de dicter leur supériorité.



Dans la poule D, l'Egypte (4e, 3 pts) de Mohamed Salah, qui reste sur un revers, essaiera de se relancer face au Malawi (2e, 3 pts).



Victor Osimhen pour maintenir le cap



Privé de plusieurs cadres comme matchs, l'attaquant de 24 ans Karl Toko-Ekambi et Choupo Moting, le Cameroun, leader de la poule C avec 3 points, affronte sa dauphine, la Namibie (1 pt).



Victor Osimhen essaiera aussi d'offrir les trois points aux Super Eagles (1er, 6 pts) pour qu'ils rapprochent de la qualification. Déjà auteur de cinq (5) buts en deux matchs, l’attaquant de 24 ans cherchera à rester sur sa lancée, cet après-midi contre la Guinée Bissau.



Le serial buteur pourra s'appuyer sur ses stats avec Naples, où il compte 25 buts en 29 matchs toutes compétitions confondues.



Le Ghana a attendu la 95e minute de jeu pour s’offrir l’Angola (1-0). Les Black Stars restent leaders de la poule E avec 7 points.



Programme 3e journée



Vendredi 24 mars 2023

16h00 Nigeria/Guinée-Bissau

19h00 Mali/Gambie



16h00 Cap-Vert/Eswatini

20h00 Burkina Faso / Togo



20h30 Cameroun/Namibie



16h00 Afrique du Sud /Liberia Exempt: Maroc

16h00 Côte d'Ivoire/Comores



13h00 RD Congo/Mauritanie

20h 30 Guinée/Ethiopie



20h00 Tunisie / Libye