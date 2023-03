Eliminatoires CAN 2024 : gagner Mozambique et se rapprocher de la qualification

Leader de la poule L avec 6 points, le Sénégal accueille son dauphin, le Mozambique (4 pts), ce vendredi (19h00 GMT) match comptant la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2024. En cas de victoire, le champion d'Afrique prendrait une sérieuse option pour la défense de son titre en Côte d'Ivoire.



Plus, de trois mois après leur élimination en 8 de finale de la Coupe du monde par l'Angleterre (0-3), les « Lions » ont retrouvé la Tanière pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN-2024. Une première sortie en 2023 pour rassurer le public sénégalais, après un Mondial mitigé au Qatar.



En regroupement depuis lundi dernier, le sélectionneur Aliou Cissé pourra composer sur ses 23 « Lions ». Ménagé lors de la deuxième séance mardi dernier, le milieu de terrain du FC Séville, Pape Alassane Guèye est déclaré forfait.



Favoris sur le papier, les « Lions » doivent prendre très au sérieux les Mambas qui n'ont pas encore connu de défaite dans ces éliminatoires. 2e de la poule L (4 pts), derrière le Sénégal (6 pts), le Mozambique rêve d'un exploit à Diamniadio avant la manche retour, le 28 mars à Maputo.



Programme 4e journée des éliminatoires



vendredi 24 mars 2023

Stade Abdoulaye Wade

19h00 Sénégal / Mozambique