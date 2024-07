Éliminatoires CAN 2025 : le tirage au sort prévu ce jeudi, à Johannesburg

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2025 aura lieu ce jeudi 4 juillet à 12 h 30 GMT, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les équipes seront réparties dans quatre chapeaux selon leur classement FIFA.



C’est à Johannesburg que la Confédération africaine de Football (CAF) a décidé d’effectuer le tirage pour déterminer les poules pour la phase de qualification de la prochaine CAN.



Le Maroc, pays hôte, déjà qualifié, fera partie des 48 pays qui seront tirés au sort. 12 groupes de 4 équipes seront composés à l’issue de ce tirage. Les deux meilleures équipes de chaque poule décrocheront leurs tickets pour prendre part à la 35e édition de la CAN.



Toutes les grandes équipes sont logées dans le chapeau 1 : Sénégal, Maroc, Nigeria, Egypte, Côte d’Ivoire, Tunisie, Algérie, Mali, Cameroun, Afrique du Sud, Burkina Faso et RD Congo. Le Ghana et la Guinée sont logés dans le chapeau 2.



Les éliminatoires de cette CAN débuteront en septembre prochain avec les deux premières journées.



Initialement prévue en juin 2025, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Maroc est reportée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.