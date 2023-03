Éliminatoires CAN U23: le Sénégal bat le Mali (3-1) et se rapproche de la qualification

Mamadou Lamine Camara, Ibrahima Dramé et Abdallah Sima ont été les buteurs de l'équipe du Sénégal.

Le Sénégal prend ainsi une belle option en vue de la manche retour prévue le 28 mars prochain à Bamako.

L’équipe nationale U23 du Sénégal se rapproche de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de la même catégorie. Les "Lions" olympiques ont remporté la manche aller du 3e et dernier tour des éliminatoires de la CAN U23. Les protégés de Demba Mbaye sont imposés (3-1) devant le Mali.