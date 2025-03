Éliminatoires Mondial 2026 : Historique des confrontations Sénégal vs Soudan

Le Sénégal affrontera le Soudan le samedi 22 mars 2025 à Benghazi (Libye), dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Ces deux nations se sont croisées à trois reprises et les « Lions » ont toujours dominé les Soudanais. La première rencontre était un match amical et le Sénégal avait battu le Soudan sur la plus petite des marges, sur un but de Demba Ba, en janvier 2012.



Le deuxième match, c'était en qualification pour la CAN 2019, le 13 octobre 2018. Victoire logique du Sénégal par 3 buts à 0. Pape Abdou Cissé, Idrissa Gana Gueye et Mbaye Niang étaient les buteurs des Lions.



Pour la troisième rencontre, c'était le 16 octobre 2018, comptant pour la manche retour de la qualification de la CAN 2019 et le Sénégal avait une nouvelle fois battu les Crocodiles du Nil (1-0) avec un but de Sidy Sarr.