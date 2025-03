Éliminatoires Mondial 2026 : Pape Thiaw convoque 26 « Lions » avec six nouveaux joueurs

Pape Thiaw a dévoilé ce jeudi la liste des 26 joueurs retenus pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le Sénégal affrontera le Soudan le 22 mars, puis le Togo le 25 mars.



Six nouveaux joueurs font leur entrée dans la Tanière : Assane Diao, Richard Sagna (AS Douanes), Ilay Camara, Antoine Mendy, Cheikh Tidiane Niasse et Yehvann Diouf. Par ailleurs, Moussa Ndiaye, absent depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar, signe son retour dans le groupe.