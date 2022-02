Eliminatoires Mondial U20 Dames : les « Lioncelles » du Sénégal affrontent celles du Maroc ce samedi

Avec un nul ramené lors de la phase aller (1-1), l’équipe nationale U20 filles est déterminée à terminer le travail à domicile. La capitaine des U20 filles du Sénégal, Marième Babou et ses partenaires, très concentrées pour la qualification au tour suivant, feront tout leur possible pour éliminer les Marocaines et se qualifier au 5ème tour.



Pour ce match retour dont le coup d’envoi est prévu à 16h00 GMT, les « Lioncelles » semblent prêtes à relever le défi comme l’affirmait leur coach Aïcha Henriette Ndiaye après le match aller. « Nous essaieront de faire le nécessaire lors du match retour. L’équipe marocaine a des forces comme des faiblesses. Nous allons rectifier les manquements, pour être d’attaque le 5 février 2022 », avait déclaré la sélectionneuse des « Lioncelles ».



Le vainqueur de cette double confrontation Sénégal / Maroc héritera de l’équipe victorieuse entre la Nigéria et le Cameroun, pour le 5ème et dernier tour.