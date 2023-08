Embrassée sur la bouche par le président après le sacre mondial, la joueuse espagnole réagit

C'est une polémique dont Luis Rubiales se serait bien passé. Alors que la Roja célèbre le premier titre de champion du monde de son histoire pour son équipe féminine, le président de la Fédération espagnol a embrassé sur la bouche l'attaquante Jenni Hermoso lors de la remise du trophée. Plus globalement, le patron du foot espagnol s'est montré très démonstratif envers toutes les joueuses, aux côtés de la reine Letizia et sa fille Sofia.



Hermoso très gênée

Alors que la polémique enfle en Espagne - certains parlent d'agression sexuelle - Jenni Hermoso a indiqué qu'elle n'avait "pas aimé" le geste de Luis Rubiales lors d'un live sur ses réseaux sociaux.



Cet épisode n'a pas empêché les Espagnoles de célébrer comme il se doit leur premier sacre en Coupe du monde. Cinquième nation à soulever le trophée, la Roja revient de loin, surtout Jorge Vilda. Critiqué par une partie des joueuses pour ses méthodes jugées "dictatoriales", le sélectionneur a toujours été soutenu par la Fédération et Rubiales en personne.



"Nous avons travaillé très dur, même s'il y avait des gens qui ne voulaient pas nous laisser travailler, a souligné le président de la RFEF après le match. Je pense que nous devons apprendre en Espagne à valoriser les choses positives pour laisser les gens faire leur travail. Ce petit pourcentage de personnes constamment frustrées et pleines de ressentiment doit apprendre qu'il faut laisser les gens travailler."