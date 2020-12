Emigration clandestine-Emploi des jeunes: Néné Fatouma Tall « fusillée » par les députés

Le ministre de la jeunesse, Néné Fatoumata Tall, a passé un sale temps jeudi, à l’Assemblée nationale lors du vote du budget de son ministère. Elle a été sévèrement critiquée par les députés de l’opposition pour sa gestion de l’emploi des jeunes. Ils ont estimé que Mme Tall n’a pas les compétences requises pour empêcher les jeunes à prendre des pirogues « de la mort ».



Le parlementaire Cheikh Bara Dolly s’en est pris à la politique du président de la République Macky Sall « On sait tous que la politique de Macky Sall n’est pas bonne. Celui qui te dit que les jeunes s’épanouissent n’a pas dit la vérité. Vous n’avez aucune politique en faveur de la jeunesse, et ce sont les députés de la majorité qui l’ont reconnu ».



« C’est pourquoi, je vous invite à changer la donne. Sinon, les jeunes continueront à arpenter les chemins périlleux de l’émigration clandestine » dit-il.



Appuyant son collègue libéral, le député Moustapha Guirassy donne quelques leçons au ministre : « Il y a des questions importantes que vous devez absolument vous posez. C’est qui un jeune ? D’où il vient ? Comment le toucher ? Qu’est-ce qu’il veut ? Comment l’avoir ? Comment lui parler ? Comment le satisfaire ? » « Si vous ne faites pas la cartographie de la jeunesse, vous passez à côté », a-t-il conclu.



Toussaint Manga a estimé, quant à lui, qu’il est temps de réorienter la politique de la jeunesse. Selon lui, « Il faut centraliser les institutions financières dans une seule agence. Il y a trop de confusion et des cacophonie ».



Pour se défendre, Néné Fatouma Tall a déclaré : « Le président Macky Sall a fait d’énormes efforts, et ça m’amène à parler de notre politique de jeune. Nous avons une vision claire en matière de jeunesse. Le président Macky Sall a fait de la jeunesse une sur-priorité ».