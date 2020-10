Émigration clandestine : Macky Sall envisage de mobiliser 1 milliard FCFA pour les respacés

Le président Macky Sall a décidé de faire face à l'émigration clandestine qui a fait au moins 140 morts selon l'Oim ces derniers temps au Sénégal. Selon L'Obs, le. Chef de l'État entend travailler sur une simulation de 1 milliard FCFA qui devrait être gérés par la Délégation à l'entrepreneuriat rapide (Der).



L'enveloppe devrait permettre de financer les projets des jeunes, afin de mieux les fixer dans leur terroirs et éviter du coup les aventures périlleuses en direction de l'Occident. Le président Sall a instruit la DER de recevoir tous les rescapés de la tragédie de l'émigration clandestine pour élaborer et financer ceux qui ont des projets et aider ceux qui n'en ont pas à monter pour ensuite les financer.