Emigration clandestine-licences délivrées aux bateaux étrangers: le ministre Alioune Ndoye refuse de faire le lien

« Vous ne pensez pas que c’est léger de penser que l’émigration clandestine est liée aux licences de pêches délivrées aux navires étrangers » ? La question est du ministre de la Pêche, Alioune Ndoye qui refuse de les lier, estimant que « cette émigration existe depuis des décennies ».



« Vous avez vu les camps qui existaient en Libye. Est-ce qu’à l’époque, on a parlé des licences de pêches ? Parce que c’était une autre voie qui était empruntée », a soutenu le ministre en marge du vote du budget 2020-2021 de son département mardi.



Alioune Ndoye met tout sur le dos de la Covid-19. « Aujourd’hui, il y a la pandémie, il y a eu plus de rigueur dans les frontières. Les voies terrestres, aujourd’hui, sont devenues beaucoup plus difficiles. Il y a une organisation qui se refait par la voix maritime. Même si ça (l’octroi des licences de pêche aux navires étrangers) tombe à cette période-là, est-ce que cela veut dire que c’est ça la cause ? », s’est-il posé.



M. Ndoye a souligné cependant qu’il « ne refuse rien » parce que n’étant pas détenteur de « la vérité ». « Regardons les choses convenables, cessons de nous ériger en donneur de leçons dans ce pays », a-t-il lancé. Avant de conclure : « Je suis prêt à soutenir n’importe quel débat avec n’importe qui sur cette question malgré que je ne sois pas très vieux dans ce département ».



Des centaines de jeunes sénégalais qui voulaient regagner l'Espagne par la mer ont perdu la vie au cours de leurs voyages. Parmi ces migrants, beaucoup sont des pêcheurs qui accusent l'autorité d'avoir vendu la mer aux bateaux étrangers qui pêchent les gros poissons.