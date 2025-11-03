Émigration irrégulière : 60 migrants interpellés sur la plage du Club Med

Le dispositif de veille mis en place a été alerté par la présence d’une pirogue chargée de migrants se dirigeant vers la côte. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’embarcation aurait quitté la Gambie dans la nuit du dimanche 26 octobre 2025, à destination de l’Espagne, avec à son bord cent cinquante-quatre (154) passagers.

Après plusieurs jours d’errance en mer, elle aurait finalement échoué sur la plage du Club Med.

L’opération a également permis la saisie d’un moteur hors-bord de 40 chevaux, de carburant et de deux (02) pirogues.

L’enquête se poursuit.

Dans le cadre de la lutte contre l’émigration irrégulière, la brigade de proximité de Ngor, appuyée par un escadron de la Légion de Gendarmerie d’Intervention (LGI), a procédé, le samedi 1er novembre 2025, à l’interpellation de soixante (60) migrants, dont cinquante-deux (52) garçons et huit (08) filles, à la plage du Club Med, informe la Gendarmerie nationale.