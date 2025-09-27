Émigration irrégulière : La Marine nationale intercepte une pirogue avec 282 migrants au large de Dakar

Les interceptions d’embarcation de migrants se poursuivent au large de Dakar. La Marine nationale a annoncé avoir secouru, ce 27 septembre, une pirogue en provenance d’un pays voisin et transportant 282 candidats à l'émigration irrégulière.
Ces dernières semaines, de multiples tentatives de départ ont été observées depuis les côtes ouest-africaines. Le phénomène de l’émigration irrégulière demeure, malgré les campagnes de sensibilisation menées pour alerter sur les dangers liés à ce fléau.
Ces dernières semaines, de multiples tentatives de départ ont été observées depuis les côtes ouest-africaines. Le phénomène de l’émigration irrégulière demeure, malgré les campagnes de sensibilisation menées pour alerter sur les dangers liés à ce fléau.
Le 27 septembre 2025, la Marine nationale a secouru, au large de Dakar, une pirogue en provenance d’un pays voisin et transportant 282 candidats à l'émigration irrégulière. pic.twitter.com/0DW1HgrX7N
— Marine nationale sénégalaise (@MarineNation_SN) September 27, 2025
Autres articles
-
Coupe CAF (tour préliminaire) : Génération Foot tombe lourdement face à l’AFAD (5-3)
-
Thiès : un individu arrêté pour chantage, diffusion de vidéos intimes et retrait frauduleux d’argent
-
Éducation : Sédhiou accueille un forum interrégional sur le STEM pour promouvoir les filles dans les sciences
-
Secteur minier : Birame Soulèye Diop donne 60 jours aux exploitants de carrières pour se régulariser
-
Montée des eaux à Podor : le niveau du fleuve atteint 5,25 mètres