Émigration irrégulière : La Marine nationale intercepte une pirogue avec 282 migrants au large de Dakar

Les interceptions d’embarcation de migrants se poursuivent au large de Dakar. La Marine nationale a annoncé avoir secouru, ce 27 septembre, une pirogue en provenance d’un pays voisin et transportant 282 candidats à l'émigration irrégulière.



Ces dernières semaines, de multiples tentatives de départ ont été observées depuis les côtes ouest-africaines. Le phénomène de l’émigration irrégulière demeure, malgré les campagnes de sensibilisation menées pour alerter sur les dangers liés à ce fléau.

