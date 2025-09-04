Émigration irrégulière : une pirogue échoue aux Almadies avec de nombreux candidats à bord

Une pirogue transportant plusieurs candidats à l’émigration irrégulière a échoué au large de Dakar, plus précisément aux Almadies. La scène a été capturée dans une vidéo devenue virale sur le réseau social TikTok, où l’on voit les passagers débarquer précipitamment de l'embarcation et s'enfuir en courant.
Un témoin, qui s’est confié à PressAfrik, a vivement déploré les conditions périlleuses dans lesquelles ces jeunes tentaient de rejoindre les îles Canaries. « Cette période n’était pas du tout propice pour gagner l’Espagne. En plus de cela, le moteur était en panne et l’essence à bord était insuffisante pour assurer la traversée », a-t-il déclaré, exaspéré.
Il a également pointé du doigt la responsabilité des convoyeurs : « C’est une pratique courante de leur part. Ils savent pertinemment que leurs pirogues ne sont pas en état de prendre la mer. Pourtant, ils encaissent l’argent de ces jeunes et les exposent délibérément à la mort ».
